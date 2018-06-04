Что мешает российским IT-компаниям быть успешными на международном рынке, обсудили на InnoWeek-2018

Фото пресс-службы InnoWeek-2018 Фото пресс-службы InnoWeek-2018

О том, что нужно делать российскому бизнесу для выхода на мировую арену, какие нюансы учитывать при работе с иностранными партнерами и какие языки учить, говорили участники панельной дискуссии на форуме InnoWeek-2018 в тюменском технопарке.

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, открывая разговор, отметил, что в региональном технопарке уже сейчас есть десяток конкурентоспособных стартапов. Он выразил мнение, что для эффективного развития инноваций необходимо изменить формат господдержки.

"В прежние годы давали гранты, субсидию или займ компаниям, у которых были интересные проекты, но их дальнейшая судьба не прослеживалась. Это была просто поддержка микробизнеса. Сейчас мы смещаем тренд на поддержку идей, которые имеют всероссийский или международный масштаб. Нам неинтересно, чтобы за счет гранта появился какой-нибудь небольшой ангар. Интересно, чтобы в регионе создали технологию, которая потом может идти на территорию всей России и за ее пределы", - пояснил Вадим Шумков.

Замгубернатора подчеркнул, что технопарки как элемент инновационной субкультуры должны заниматься в первую очередь теми вещами, которые позволяют стартапам становиться законченными компаниями. Он уверен: в современном мире произвести что-то - не проблема, проблема - продать это. В этой ситуации за государством должна быть определяющая роль с точки зрения спроса на инновации, считает Вадим Шумков.

Фото пресс-службы InnoWeek-2018 Фото пресс-службы InnoWeek-2018

Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, внедряющие новый продукт, обозначила президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. Это незнание английского языка, боязнь представлять свой продукт на международных выставках и нежелание заводить контакты через социальные сети.

"Сейчас вы проходите первую стадию – вам дали возможность создать прототип продукта. Без него на международном рынке делать нечего. Если же вы создадите модель – то, что можно пощупать и посмотреть, а еще лучше со стартовым внедрением в России, – у вас будет совсем другая жизнь", – высказалась Ольга Ускова. Она также призналась, что была удивлена вовлеченностью предпринимателей в InnoWeek, что, по ее мнению, говорит о качестве площадки.

С экспертом согласился и управляющий инвестиционным портфелем Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев. Помимо незнания английского, он отметил неумение рассказывать о продукте, неспособность правильно его преподнести, а значит и продать.

"Русские люди – прекрасные инженеры и могут решить любую проблему, но они элементарно не умеют работать с клиентом. Многие проекты банкротятся, потому что они никому не нужны. Нужно делать простые и понятные всем вещи. Наш фонд проинвестировал в 400 проектов, а экспортируют из них только 15, потому что английского языка не знает никто", – подчеркнул спикер.

По мнению Вадима Шумкова, проблема с иностранными языками у предпринимателей Тюменской области во многом связана с нежеланием их изучать. Он напомнил, что на базе технопарка ежегодно проходит курс обучения деловому английскому языку для 120 человек, лучшие из которых отправляются на стажировку в Кембридж. С 2018 года к английскому добавилось еще 30 бесплатных мест для изучения китайского языка. Однако главной проблемой остается отсутствие спроса.

"У нас много разговоров в обществе на запрос на изменение. На мой взгляд, он должен быть внутренним. Когда мы ждем, что правительство что-то поменяет, - надо что-то предлагать, надо формировать запрос и делать это постоянно и настойчиво. А если мы говорим, что мы плохо знаем английский и при этом не приходим на бесплатные курсы, - тут вопрос в том, что мы хотим", - выразил точку зрения замгубернатора.

Фото пресс-службы InnoWeek-2018 Фото пресс-службы InnoWeek-2018

Рассуждая над вопросом, нужен ли российским предпринимателям международный рынок, участники высказались однозначно.

"Если продукт не экспортируется в высококонкурентные страны, он получается очень плохим. Нужно конкурировать с сильными игроками, в нашей индустрии это Израиль и Америка. У нас в России есть много компаний, они выпускают продукты, которые у них за рубежом никто не купит. Наглядный пример – это российские автомобили. Они не конкурируют на международном рыке и не рассчитаны на экспорт. Хотите хорошую продукцию? Делайте так, чтобы она выходила на зарубежный рынок", – посоветовал генеральный директор ООО "Группа АйБи Сервис" Илья Сачков.

Эксперты признались, что не во всех странах радушно принимают российские компании. Однако если проявить волю и приложить усилия, можно решить любую проблему.

"Как нас воспринимают в мире? Это зависит от рынка. Мы работаем в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В этих регионах нет скепсиса по отношению в России. В Латинской Америке очень благожелательная атмосфера. В Азии на нас смотрят больше как на экзотику. Отторжения никакого нет", – поделился опытом генеральный директор АО "СофтЛайн Трейд" Руслан Белоусов.

Что касается кадров, то формируют IT-компании их пока самостоятельно. Например, "Группа АйБи Сервис" создает в вузах свои кафедры, где обучает узкопрофильных специалистов, а потом устраивает их на работу. Государство же пока, по словам Ильи Сачкова, в этом вопросе медленное и весьма неповоротливое. Такой же позиции придерживаются и Ольга Ускова из Cognitive Technologies. А вот в фирме "СофтЛайн Трейд" внутри предприятия есть свой собственный университет, где и готовят кадры.

Замгубернатора рассказал о проектах Тюменской области, которые ориентированы на подготовку нужных современной экономике специалистов. Это Школа программирования, которая в год готовит 300 человек за счет правительства. С 2018 года ТюмГУ через Институт математики и компьютерных наук будет готовить в два раза больше специалистов, 700 вместо 294. Параллельно с этим будет запущен спецкурс, который будет давать еще 500 человек. Экономика - это такая категория, которая не развивается мантрами и заклинаниями, если ты не создаешь для нее предпосылки, то все останется на бумаге, считает Вадим Шумков.

"Подготовка кадров для любой сферы - как игра одной рукой на пианино. Играть одной рукой невозможно. Пример - мы более 20 лет вступали в ВТО, вели переговоры, и никто за все это время не подготовил специалистов. Надо понять, кто должен вести эту подготовку. Бизнес должен формировать запрос для государства", – резюмировал он.

Фото пресс-службы InnoWeek-2018 Фото пресс-службы InnoWeek-2018

Дарья Казакова