В Тюмени отец и сын осуждены за вымогательство денег у бизнесменов

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К 12 годам заключения на двоих осуждены 58-летний житель Тюмени и его 20-летний сын за вымогательство у бизнесменов 4,3 млн рублей под угрозой применения оружия. Такой приговор вынес Калининский районный суд Тюмени 4 июня, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что в октябре 2016 года житель Тюмени, обладая навыками специальной боевой и стрелковой подготовки, владея пистолетом конструкции "Марголина" с глушителем, решил заняться вымогательством денег у состоятельных лиц. Злоумышленник систематически обстреливал три иномарки, две из которых принадлежали бизнесменам.

В апреле 2017 года он к вымогательству привлек своего сына. Молодой человек по телефону потребовал у одного из бизнесменов 300 тыс. рублей, а у другого бизнесмена и его супруги – 4 млн рублей, угрожая оружием. Опасаясь за свою жизнь, женщина с детьми уехала из города, а ее супруг перестал появляться в офисе.

Предприниматели обратились в полицию, и вымогатели вскоре были установлены. Инициатор преступлений по решению суда был заключен под стражу, его сын находился под подпиской о невыезде.

Суд приговорил отца к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, а его сына к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строго режима.

Кроме того, с осужденных суд взыскал в пользу потерпевших более 200 тыс. рублей материального и морального вреда.