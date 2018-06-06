Об истории и традициях жителей Нижней Тавды расскажут в ходе автобусной экскурсии
Нижняя Тавда | Фото: phototyumen.ru
Автобусная экскурсия "Мир сибирской русской деревни" в с. Нижняя Тавда пройдет 23 июня с 10 до 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
В программу экскурсии включено посещение музея "Сибирское подворье" в с. Нижняя Тавда и экскурсия по выставкам "Изба сибирского крестьянина", "Горница".
Выступление фольклорного коллектива "Златница", мастер-класс на гончарном круге, развлекательная программа с угощением.
Стоимость билета: взрослый – 1 тыс. 150 рублей, пенсионный, детский – 1 тыс. 50 руб.