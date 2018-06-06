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Об истории и традициях жителей Нижней Тавды расскажут в ходе автобусной экскурсии

Общество, 08:41 06 июня 2018

Нижняя Тавда | Фото: phototyumen.ru

Автобусная экскурсия "Мир сибирской русской деревни" в с. Нижняя Тавда пройдет 23 июня с 10 до 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В программу экскурсии включено посещение музея "Сибирское подворье" в с. Нижняя Тавда и экскурсия по выставкам "Изба сибирского крестьянина", "Горница".

Выступление фольклорного коллектива "Златница", мастер-класс на гончарном круге, развлекательная программа с угощением.

Стоимость билета: взрослый – 1 тыс. 150 рублей, пенсионный, детский – 1 тыс. 50 руб.

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# Нижняя Тавда , экскурсия

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