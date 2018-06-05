Тюменский спортсмен стал чемпионом УФО по легкой атлетике

Константин Гребенщиков/фото ЦСП72 Константин Гребенщиков/фото ЦСП72

Тюменский спортсмен Константин Гребенщиков – атлет отделения спорта глухих – выиграл золотую медаль на чемпионате Уральского федерального округа по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерами, сообщает ЦСП72.

Соревнования проходили в Челябинске с 31 мая по 2 июня.

Константин Гребенщиков – Заслуженный мастер спорта России по спорту глухих (легкая атлетика). Спортсмен ЦСП72 с 2014 года тренируется под руководством Олега Скаморовского. Специализируется в беге на 400 м с барьерами.

Является трехкратным чемпионом Сурдлимпийских игр, чемпионом мира, двукратным серебряным призером чемпионата Европы.