На InnoWeek-2018 рассказали, как умные технологии улучшают инфраструктуру Тюмени

Фото пресс-службы форума InnoWeek-2018 Фото пресс-службы форума InnoWeek-2018

О современных технологиях, благодаря которым жизнь тюменцев становится лучше, рассказал заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев на форуме InnoWeek-2018.

По его словам, в Тюмени активно реализуются проекты, связанные с внедрением IT-технологий. Умный город - это город, в котором прежде всего обеспечены комфорт и безопасность горожан. Администрация Тюмени прилагает все усилия для того, чтобы сделать общественный транспорт привлекательным как для самих жителей, так и для гостей города, развить сеть велодорожек и обеспечить автомобилистов парковочными местами.

Автобусный парк Тюмени, к примеру, с прошлого года пополнился 166 новыми автобусами, в том числе одним электробусом. Максим Афанасьев заверил участников форума, что все городские автобусы - низкопольные, что удобно для людей с ограниченными возможностями, и оснащены системой видеонаблюдения. Последняя серьезно дисциплинирует водителей: за четыре месяца 2018 года специалисты отметили снижение числа аварий с общественным транспортом.

Кроме того, Тюмень стала первым городом России, где электробус стали использовать в регулярных маршрутах. В нем установлен турникет, есть Wi-Fi и стеллажи для багажа. Замглавы администрации заверил, что испытания электробуса сибирскими морозами прошли успешно, и проблем с его работой в зимние месяцы не было. Необычный автобус задействован на маршруте авиаэкспресса - доступной и удобной альтернативе такси, который соединяет оба вокзала и аэропорт.

Для контроля и координации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в городе внедрили автоматизированную систему диспетчеризации, которая использует в числе прочих данные навигационного оборудования. Благодаря этому стало возможным создание мобильного приложения "Тюмень. Транспорт", которое дает пользователям информацию о движении маршрутов в режиме онлайн. Максим Афанасьев сообщил, что этим приложением пользуются уже более 70 тыс. человек.

Еще одним элементом IT-технологий в дорожной инфраструктуре Тюмени стало моделирование и прогнозирование транспортных потоков с помощью программного комплекса. В городских автобусах есть оплата безналичным способом.

Не остались без внимания администрации и водители личных автомобилей. Основной проблемой Тюмени Максим Афанасьев назвал недостаточное количество свободных парковочных мест. Это решается с помощью внедрения платных парковочных мест, что позволит повысить пропускную способность парковок, их оборачиваемость и ликвидировать стихийные парковки.

"Важно удобство. Можно поставить красивые знаки и шлагбаумы, но если не будет грамотно проработанного мобильного приложения и возможности оплатить парковку с помощью sms и NFC - людям будет некомфортно", - уверен замглавы. Он пояснил, что в областном центре создан портал "Тюменский паркинг", где есть информация обо всех парковках и о наличии на них свободных мест. В планах на ближайшее время - охватить платными парковками 5 тыс. машиномест.

Эффективной велоструктуры в городе не может быть без умного велопроката, сообщил Максим Афанасьев. Необходимо внедрять велостанции, создавать мобильные приложения, которые с помощью одного клика позволят зарегистрироваться в системе и взять себе велосипед без предъявления паспортных данных и других личных документов.

Заместитель главы администрации Тюмени подчеркнул, что в 2019 году в городе появится единое транспортное приложение, которое объединит в себе "Тюмень. Транспорт", информацию о парковках и велопрокату.

Напомним, форум InnoWeek-2018 проходит с 4 по 6 июня в тюменском технопарке. На мероприятии присутствуют более 40 экспертов российского и международного уровня, представители мировых компаний, венчурных фондов и молодые стартап-команды. На площадках форума обсуждают самые актуальные темы и тренды развития IT- отрасли: умный город, информационная безопасность, искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, виртуальная реальность, компьютерные игры.

Дарья Казакова