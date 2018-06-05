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Тюменская велогонщица стала серебряным призером Гран-при Москвы

Спорт, 16:27 05 июня 2018

Диана Климова стала серебряным призером Гран-при Москвы/фото ЦСП72

Тюменская велогонщица Диана Климова в паре с тульской спортсменкой Марией Авериной выиграла серебряную медаль в мэдисоне на международных соревнованиях по велоспорту-треку "Гран-при Москвы", сообщает ЦСП72.

Девушки уступили победу итальянскому дуэту в составе Летиции Патерностер и Элизы Бальзамо. Соревнования проходили в Москве на велотреке "Крылатское" с 30 мая по 1 июня. В них приняли участие гонщики из 20 стран мира – всего более 350 человек. Программа включала: индивидуальный спринт, омниум, гонку по очкам, гонку с выбыванием, гит 500 и 1000 метров с места, кейрин и мэдисон.

Турнир входит в международной календарь UCI, что позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.

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# велогонка , Диана Климова , Москва , Тюмень

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