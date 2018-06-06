Юные ратники Ямала откроют сезон летних военно-полевых сборов

фото Центра "Аванпост" фото Центра "Аванпост"

Военно-полевые сборы для молодежи Пуровского района, которые обучаются в специализированных классах военной подготовки "Молодая рать Ямала", пройдут в Центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) с 4 по 15 июня, сообщают организаторы.

Торжественное открытие мероприятия начнется 6 июня в 19 часов. Юных гостей поприветствуют почетные гости: кавалер Ордена Красной Звезды Игорь Сапрыкин, депутат Тюменской городской думы кавалер Ордена Мужества Валерий Бровкин, почетный работник сферы молодежной политики России Александр Перов и председатель правления общественной организации “Ветераны пограничники Тюменской области” Нуртдин Ибрагимов.

На протяжении двух недель 36 юных ратников пройдут строевую, тактическую, воздушно-десантную, инженерную подготовку, научатся основам самообороны, радиодела, спасении и медицины, кинологии, ориентирования на местности и многому другому.