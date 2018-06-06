Тюменцам напомнят о правилах безопасности на железнодорожных переездах
Грубое нарушение правил дорожного движения остается главной причиной ДТП на железнодорожных переездах. Нерадивые автолюбители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье работников локомотивных бригад, тысяч пассажиров. Наносится значительный ущерб инфраструктуре железной дороги, происходят задержки в графике движения поездов.
Свердловская железная дорога призывает водителей автотранспорта поддержать проведение Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам, который проводится 7 июня. В Тюменской области в этот день пройдут рейды и встречи с работниками предприятий.
На железнодорожных переездах станций Богадинская, Войновка, Камышлов, Юшала, Мангут, Аксариха, Карасульская, Малый Остров, Шаблыкино, Ялуторовск, Безруково и других будут организованы специальные профилактические акции для водителей с раздачей памяток. На станции Винзили, на одном из самых самых загруженных переездов тюменского региона СвЖД, железнодорожники организуют флешмоб, в ходе которого развернут растяжки и баннеры, призывающие водителей к соблюдению правил пересечения переездов. Также они будут беседовать с автовладельцами, рассказывать о необходимости соблюдения правил, раздавать памятки и тематические сувениры, сообщают в пресс-службе СвЖД по тюменскому региону.