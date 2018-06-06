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Тюменцам напомнят о правилах безопасности на железнодорожных переездах

Общество, 16:27 06 июня 2018

Фото из официальной группы РЖД во "Вконтакте"

Грубое нарушение правил дорожного движения остается главной причиной ДТП на железнодорожных переездах. Нерадивые автолюбители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье работников локомотивных бригад, тысяч пассажиров. Наносится значительный ущерб инфраструктуре железной дороги, происходят задержки в графике движения поездов.

Свердловская железная дорога призывает водителей автотранспорта поддержать проведение Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам, который проводится 7 июня. В Тюменской области в этот день пройдут рейды и встречи с работниками предприятий.

На железнодорожных переездах станций Богадинская, Войновка, Камышлов, Юшала, Мангут, Аксариха, Карасульская, Малый Остров, Шаблыкино, Ялуторовск, Безруково и других будут организованы специальные профилактические акции для водителей с раздачей памяток. На станции Винзили, на одном из самых самых загруженных переездов тюменского региона СвЖД, железнодорожники организуют флешмоб, в ходе которого развернут растяжки и баннеры, призывающие водителей к соблюдению правил пересечения переездов. Также они будут беседовать с автовладельцами, рассказывать о необходимости соблюдения правил, раздавать памятки и тематические сувениры, сообщают в пресс-службе СвЖД по тюменскому региону.

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# безопасность , железнодорожный переезд , РЖД , Свердловская железная дорога

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