Летний чемпионат по мотоциклетному кроссу пройдет в Тюмени

фото ТГМЦ фото ТГМЦ

Летний чемпионат и первенство Тюмени по мотоциклетному кроссу в дисциплине "Суперкросс", первый этап начнутся на мототреке ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная 1/4) 9 июня в 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Соревнования пройдут на обновленном мототреке "Старт" с трамплинами, ритмическими секциями, могулами и скоростными поворотами. Бороться за тюменские награды будут местные спортсмены, а также из Ялуторовска, Шадринска, Омской и Свердловской областей. Возраст участников от 7 до 55 лет. Заезды будут проходить по классам мотоциклов: 65 см3, 85 см3, класс "125".

Покорять сложную трассу на железных конях предстоит и представительницам прекрасного пола. Для них будет проведен отдельный зачет. Соревнования станут контрольными перед важнейшим стартом в чемпионате России среди женщин, который пройдет в Каменск – Уральском 23-24 июня.