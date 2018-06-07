Портреты юных героев спорта украсят Тюмень

Линар Валиуллин/фото ТРО "Единая Россия" Линар Валиуллин/фото ТРО "Единая Россия"

Старт проекту "Герои с нашего двора" дан в Тюмени. Это одно из направлений реализации проекта "Единой России" "Детский спорт", региональным координатором которого является депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко, сообщает Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

Куратор проекта "Герои с нашего двора" в Тюменской области Дмитрий Аверкин рассказал, что горожане могут увидеть уже 19 баннеров, на которых запечатлены 50 человек – дети и подростки от 10 до 16 лет, которые добились успехов на Всероссийских и Международных соревнованиях. На некоторых сфотографированы команды – например, футбольная и хоккейная. До 10 июня в городе появится еще шесть плакатов.

Работа в рамках проекта продолжается, идут фотосессии героев, печать и монтаж новых баннеров. Кроме того, организаторы собираются задействовать видеоэкраны. На первом этапе на них будут транслироваться слайды, затем планируется снять видеоролики с участием спортсменов.

"У нас нет раз и навсегда составленного списка героев, которых мы хотели бы видеть на плакатах. Мы работаем со спортивными федерациями, они дают нам знать, когда их воспитанники удачно выступают на соревнованиях. Например, в конце мая в Болгарии прошло первенство Европы по боксу. Российские ребята там взяли 32 медали, среди призеров – тюменец Линар Валиуллин. Мы пригласили его для участия в проекте", - делится Дмитрий Аверкин.

У Линара Валиуллина прошла фотосессия, совсем скоро и его портрет увидят жители города. Он признается, что фотографироваться с кубком и медалями было гораздо проще, чем их завоевывать. Сейчас ему 14 лет, и бокс стал одной из главных составляющих его жизни. В секцию его привел отец, когда Линару было восемь лет, занятия мальчишке понравились сразу, хотя было нелегко. Он отдавал и отдает тренировкам немало времени, поэтому его медаль в Болгарии – трудовая, заслуженная.

"Пока для меня серебро первенства Европы стало самым большим достижением. Я ехал в Болгарию с главной целью – помочь команде завоевать первое место. Нам удалось стать победителями общего зачета, но, конечно, и своему личному серебру я рад не меньше. У меня были бои со спортсменами из Молдавии, Армении, Ирландии. В борьбе за золото я уступил Майклу Фолкнеру, но и выйти в финал считаю успехом", - рассказал Линар Валиуллин.

Он признался, что еще никому из товарищей не сообщил об участии в проекте "Герои с нашего двора": "Пусть они сами увидят баннер с моей фотографией".

Организаторы проекта планируют включить в него около ста юных спортсменов по летним видам спорта. Зимой будут установлены новые баннеры – с портретами спортсменов-"зимников".

Евгений Макаренко, по чьей инициативе проект "Герои с нашего двора" стал реализовываться в Тюмени, уверен в его положительном эффекте. "Мы рассказываем жителям города о нашей прекрасной спортивной молодежи, об ее достижениях, громких победах. Это одна из целей, которую преследует проект. Вторая и, пожалуй, наиважнейшая – привлечь к занятиям спортом как можно больше детей и подростков. "Если этот парень с соседней улицы смог завоевать медаль, почему не смогу я?" - такой вопрос будет мотивировать ребят пойти и записаться в секцию. Заразительным должен быть только хороший пример", - уверен Евгений Макаренко.