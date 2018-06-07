Елена Перминова: тюменцам нужно изменить гражданскую позицию с "потребителя" на "партнера"

Фото пресс-службы центра "Семья" Фото пресс-службы центра "Семья"

Перспективная точка роста Тюмени - изменение гражданской позиции большинства жителей с "потребителя и получателя" услуг на позицию "партнера и участника" в реализации значимых для города решений и проектов, считает директор Центра социальной помощи семье и детям "Семья" Елена Перминова.

Как отметили в пресс-службе центра, позиция Елены Перминовой оказалась близка многим горожанам, которые поддержали ее в ходе предварительного голосования на выборы в Тюменскую городскую думу. По результатам она стала победителем по одномандатному избирательному округу № 15 и теперь претендует на участие в избирательной кампании в гордуму от партии "Единая Россия".

Елена Перминова – коренная тюменка, педагог и психолог по профессии. Тюменским Центром социальной помощи семье и детям "Семья" руководит на протяжении уже 10 лет, а общий стаж работы в этой сфере составляет 30 лет. Центр "Семья" реализует значимые социальные проекты, которые оценили не только в регионе, но и на уровне России.

Среди них – проект "Творить добро - просто" по развитию сети социальных "Лавок добра", проект по обучению кандидатов в Школе приемных родителей, работа социальной службы экстренного реагирования и детского телефона доверия, создание и развитие службы школьных инспекторов по охране детства и другие.

Напомним, предварительное голосование за кандидатов, претендующих на участие в выборах в Тюменскую городскую думу от партии "Единая Россия", проходило 3 июня. Горожане могли проголосовать на 52 счетных участках или же онлайн. Явка на избирательные участки составила почти 60 тыс. человек, они выбирали кандидатов по одномандатному округу, а также по единому списку.