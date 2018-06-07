Жители Канады наблюдают необычный айсберг

фото ИА "Метеовести" фото ИА "Метеовести"

Айсберг с отверстием посередине появился у берегов Аппер Амхерст Ков в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он напоминает сказочный дворец, сообщает ИА "Метеовести".

Кусок льда, отколовшийся от гигантского образования, волнами был вынесен на берег. Глыба получила имя "beauty berg" — от английского слова iceberg, где слово "лед" было заменено на "красота". Но любоваться люди могли ею не долго: к настоящему времени айсберг почти растаял.

В акватории между восточным побережьем Лабрадора и южным берегом острова Ньюфаундленд лежит так называемая Долина или Аллея айсбергов: сюда приплывают ледяные глыбы возрастом более 10 тыс. лет. Их путь со средней скоростью около 7 км/ч пролегает из Гренландии, через море Баффина, вниз к Атлантическому океану. В особенно удачные сезоны на этом участке можно увидеть от 400 до 800 айсбергов самых разных форм и размеров.

Двигаясь группами или по одиночке, они раскачиваются, сталкиваются, ломаются и меняют свои очертания. Именно в этих водах в апреле 1912 года затонул знаменитый "Титаник".

В наши дни за перемещением прекрасных, но опасных для судоходства объектов, следит специальная служба, а туристы приезжают сюда для того, чтобы сделать красочные снимки.