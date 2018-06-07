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В тюменском сквере пройдет семейный фестиваль

Общество, 22:04 07 июня 2018

www.mvestnik.ru

Семейный фестиваль "На газоне" впервые пройдет в Тюмени в сквере Комсомольский 10 июня.

С 15 до 18 часов здесь развернется большая площадка для развлечений, отдыха и саморазвития, сообщает пресс-служба регионального центра "Семья".

В рамках фестиваля для взрослых и детей подготовлены игры, спортивные состязания, мастер—классы, выступления спортсменов и творческих коллективов, флеш-моб, фотоконкурс, призы и многое-многое другое.

"Фестиваль приурочен к празднованию 25-летия работы нашего центра и призван объединить всех горожан. Участие в празднике – бесплатное, всё, что нужно от гостей – это плед, на котором можно комфортно разместиться всей семьей на газоне. С нетерпением ждем и сами этот праздник, чтобы отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и весело провести время", - отметила директор центра "Семья" Елена Перминова.

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# семья , фестиваль

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