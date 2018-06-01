Тюменские волонтеры готовятся к Универсиаде-2019 в Красноярске

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Сорок пять жителей Тюменской области уже подали заявки на вступление в ряды волонтеров XXIX всемирной зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Универсиады-2019.

"Примерно четверть из подавших заявки тюменцев уже прошли собеседования, остальные ожидают своей очереди. На сегодняшний день в дирекцию Универсиады-2019 поступило более 27,5 тысячи заявок от желающих стать добровольными помощниками всемирных студенческих игр. Однако свободные позиции для волонтеров еще остаются, так как на некоторые из них требуются люди, обладающие специальными навыками, профессиональными умениями", - рассказала сотрудница пресс-службы Варвара Кутуева.

По ее словам, подать заявку и включиться в команду добровольных помощников Универсиады-2019 еще не поздно: набор волонтеров продлится до сентября 2018 года.

"Чтобы вступить в команду волонтеров, нужно подать заявку на официальном сайте студенческих игр в разделе "Присоединяйся". К работе на всемирных зимних студенческих играх в Красноярске планируется привлечь 5 тысяч волонтеров", - сообщила Варвара Кутуева.

Отметим, что при проведении Универсиады-2019 в Красноярске будет использован тюменский опыт организации финального этапа Кубка мира по биатлону.

"Биатлон - один из видов спорта, в которых будут соревноваться участники Универсиады-2019. Поэтому нашу делегацию на тюменском этапе Кубка мира интересовали детали организации соревнований, церемонии награждения, телевизионной трансляции гонок, и многие другие вопросы. Одно дело - регламентные документы, и совсем другое - личные наблюдения за тем, как все это работает в реальности. Мы получили очень положительные впечатления и нашли ответы на многие вопросы", - рассказала интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель департамента внешних коммуникаций и взаимодействия со СМИ дирекции Универсиады Юлия Романюк.

Напомним, в рамках основной программы Универсиады-2019 пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку, хоккею, фигурному катанию, керлингу и сноуборду. В дополнительной программе - фристайл, спортивное ориентирование и хоккей с мячом.

"Мы приглашаем тюменских болельщиков на Универсиаду-2019 в Красноярск. Недавно на нашем сайте стартовала продажа билетов на соревнования", - сказала Юлия Романюк.

Тюменские спортсмены могут претендовать на участие в Универсиаде-2019 в таких традиционных для региона видах спорта, как биатлон, лыжные гонки, хоккей, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин.

"Статус Универсиады в нашей стране в последние годы значительно возрос, и уровень конкуренции за попадание в составы национальных сборных по различным видам спорта достаточно высок. Тем не менее, у тюменцев есть все шансы", - подчеркнул Дмитрий Грамотин.

Евгений Бабенко