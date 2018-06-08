Делегации малых городов примут участие в костюмированном шествии в Тобольске

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. человек примут участие в костюмированном шествии "Великие личности малого города" в Тобольске 23 июня.

Мероприятие, посвященное празднованию 431-го дня рождения Тобольска, пройдет от сквера "Робинзона Крузо" до Красной площади кремля. В колоннах прошагают представители тобольских предприятий, организаций, учреждений города. Каждая из них должна разработать знаки отличия для своей команды, связанные с тематикой праздника. В колонне можно будет увидеть великих тоболяков: Алябьева, Менделеева, Перова, Ершова, Ремезова.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор шествия Анастасия Ионина, в этом году в костюмированном шествии примут участие представители ассоциации малых туристских городов России.

"В праздничной колонне пройдут делегации 11 городов: Углич, Суздаль, Соликамск, Мышкин, Кунгур и другие. В костюмированном шествии они представят своих известных личностей. Во главе колонны города Гороховец пройдет Царь-горох с царицей, во главе делегации из Ельца прошествует писатель Иван Бунин, а колонну Таруса возглавит Константин Паустовский. Начало костюмированного шествия в 12 часов", - пояснила она.

Чтобы присоединиться к костюмированному шествию, нужно подать заявку в Центр искусств и культуры Тобольска до 11 июня. Телефон 33-22-02.

По итогам шествия комиссия определит победителей. Они будут награждены дипломами и ценными призами. Церемония награждения состоится на площадке "Менделеев". Начало в 13 часов.

Евгений Новоселов