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Ограничен доступ к сайтам с ответами на ЕГЭ

Общество, 18:18 08 июня 2018

фото ЕГЭ и ГИА во Вконтакте

93 сайта или страниц сайтов с ответами на вопросы экзаменов внесены в Единый реестр запрещенной информации. Владельцы 86 сайтов ограничили доступ к противоправной информации, сообщает Роскомнадзор.

Владельцам еще шести сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации. На основании решений судов Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к размещенным в сети Интернет информационным материалам, способствующим попыткам недобросовестных школьников сдать экзамены.

С начала 2018 года в Роскомнадзор поступило 10 вступивших в силу судебных решений о прекращении доступа к сайтам или страницам сайтов с ответами на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного экзамена (ЕГЭ), с контрольно-измерительными материалами (КИМ), а также с информацией о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета.

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# ЕГЭ , запрет , Роскомнадзор , сайт

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