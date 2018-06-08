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В Нижнем Тагиле во время пожара погибли пять человек

Происшествия, 16:38 08 июня 2018

фото управления МЧС по Тюменской области

Обстоятельства гибели во время пожара пяти человек в Нижнем Тагиле выясняют следователи, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

В ночь на 8 июня в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме в садоводческом товариществе на территории Тагилстроевского района тел пяти человек. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. По факту случившегося следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Как установлено, в ходе первоначальных следственных мероприятий, погибшими являются супружеская пара: мужчина 1984 г.р. и женщина 1982 г.р., а также трое детей — девочки 2, 4 и 10 лет.

Сотрудники СКР работают на месте происшествия с представителями полиции и МЧС. Для установления точных причин смерти людей и произошедшего возгорания назначены и проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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# гибель , Нижний Тагил , пожар

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