В Нижнем Тагиле во время пожара погибли пять человек

фото управления МЧС по Тюменской области фото управления МЧС по Тюменской области

Обстоятельства гибели во время пожара пяти человек в Нижнем Тагиле выясняют следователи, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

В ночь на 8 июня в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме в садоводческом товариществе на территории Тагилстроевского района тел пяти человек. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших нет. По факту случившегося следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Как установлено, в ходе первоначальных следственных мероприятий, погибшими являются супружеская пара: мужчина 1984 г.р. и женщина 1982 г.р., а также трое детей — девочки 2, 4 и 10 лет.

Сотрудники СКР работают на месте происшествия с представителями полиции и МЧС. Для установления точных причин смерти людей и произошедшего возгорания назначены и проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.