Резидент индустриального парка "Боровский" представил свою работу депутатам облдумы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Закупкой и переработкой ягод, кедровых орехов, грибов и плодоовощной продукции занимается резидент тюменского индустриального парка "Боровский" компания "Ягоды Плюс". С работой предприятия, имеющего разветвленную закупочную сеть, познакомились депутаты Тюменской областной думы в ходе выездного заседания комитета по экономической политике и природопользованию.

"Компания закупает дикоросы в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, яблоки тоже частично завозятся из других регионов, - рассказал генеральный директор "Ягоды Плюс" Эльмар Ибуков. — В новых цехах мы создали 45 рабочих мест. Сегодня мы производим около 20 наименований яблочно-ягодных смесей из плодов, которые закупаем у тюменских дачников".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Качественная, экологически чистая продукция поставляется в школы, детские сады, лечебные учреждения, а также реализуется в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и других регионах.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Работа компании "Ягоды Плюс" имеет существенный аспект, - считает депутат Тюменской областной думы Юрий Конев. – Она может помочь понять людям, что чем стоять долго и упорно где-то у дороги, пытаясь продать товар немного дороже, лучше гарантированно сдать его на переработку. Пусть и дешевле, но это ведь и поможет сохранить здоровье людей".

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников