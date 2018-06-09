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Тюменские спортсмены встретятся с участниками факельной эстафеты "Бег мира"

Спорт, 11:47 09 июня 2018

фото СДЮСШОР №2

Спортсмены СДЮСШОР № 2 встретятся с участниками международной факельной эстафеты "Бег мира" 13 июня в 9 часов, сообщают организаторы.

Местом проведения мероприятия станет территория СДЮСШОР № 2 (ул. Хохрякова, 88). Юные спортсмены смогут пообщаться с участниками эстафеты и задать им все вопросы, а после пожелать доброго пути, который пройдет по двум веткам: западной (в сторону Исетского) и восточной (на Заводоуковск).

Добавим, "Бег мира" - это эстафета дружбы, взаимопонимания и единства. В 2018 году эстафета отметит свое 27-летие в России. Дистанция составит 15 тыс. км.

Старт в Тюмени 12 июня даст начало двум основным веткам – западной и восточной, команды которых понесут факел Мира по просторам России.

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# бег , Тюмень , факел

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