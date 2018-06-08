В Тюменской области возможны заморозки

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Заморозки до ноля, минус 3 градусов ожидаются на юге Тюменской области ночью 9 июня, сообщает региональное управление МЧС России.

Владельцам садовых участков следует принять меры по сохранению урожая. Спасатели обращают внимание на то, что в это время прогнозируют увеличение количества техногенных пожаров, вызванных возрастанием нагрузок на системы электроснабжения. Повышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в связи с образованием льда на дорогах.

Жителям советуют прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.