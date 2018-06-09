Тюменцы создали российский триколор на набережной

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Российский триколор воссоздали тюменцы с помощью красок холи. Флешмоб ко Дню России прошел на набережной Туры. Участие в акции приняли около 90 человек.

"Здорово, что мы подняли настроение себе и другим людям накануне праздника. День России - важная дата, мы отметим ее вместе с другими жителями города на Цветном бульваре, там будет много интересного", - рассказали жительницы Тюмени Ирина, Кристина и Варвара.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Организаторы флешмоба из молодежного театрального центра "Космос" пригласили на набережную представителей театров, молодежных сообществ и других горожан, обеспечили их красками холи и раздали желающим защитные костюмы. Акцию снимали профессиональные операторы. Поздравительный ролик для жителей Тюменской области, который получится в итоге, можно увидеть в социальных сетях "Космоса" после 12 июня.

"Мы решили удивить и порадовать людей нетривиальным способом, привлечь внимание к тому, что Россия у нас одна, мы ее любим и готовы здесь жить и создавать проекты", - рассказала PR-менеджер молодежного центра "Космос" Наталия Лукашук.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

10 июня "Космос" приготовил для горожан еще одно интересное мероприятие - фестиваль "Открытый космос". Подготовлена насыщенная программа, в рамках которой представители театрального центра хотят ближе познакомиться со своими зрителями и пригласить их к реализации совместных творческих проектов на площадках города.

Татьяна Ковалева