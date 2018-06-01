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Дорожные работы на улице Чаплина в Тюмени изменят маршруты автобусов

Общество, 14:01 10 июня 2018

На ул. Николая Чаплина будет ограничен проезд на участке от пересечения с ул. Салехардской до кольцевого перекрестка на Мельникайте. Общественный транспорт пойдет в объезд перекрытого участка по ближайшим улицам.

Как сообщает МКУ "Тюменьгортранс", на время проведения дорожных работ движение автобусов №15 временно будет организовано по ул. Самарцева.

Маршрут № 151 будет следовать по Червишевскому тракту, улицам Федюнинского и Мельникайте.

Движение маршрутов № 42 и № 65 будет осуществляться по улицам Салехардской, Самарцева, Федюнинского, Мельникайте.

Для маршрутов №5 и № 38 при движении в сторону ул. Молодежной дополнительно будет оборудован временный остановочный пункт на ул. Самарцева в районе пересечения со Ставропольской. Курсировать эти маршруты будут временно по улицам Салехардской, Ставропольской и Федюнинского.

фото МКУ Гортранс

Также на период дорожных работ из схем движения всех проходящих маршрутов в прямом и обратном направлениях исключается остановка "Гимназия № 83". Автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.

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# общественный транспорт , объезд , схема движения

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