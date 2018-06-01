Александр Моор осмотрел противопаводковые сооружения в Ишиме

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Дамбы, защищающие Ишим от паводков, приводятся в нормативное состояние. Об этом доложил временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору глава города Федор Шишкин.

"Противопаводковая дамба протяженностью более 1 тысячи 500 метров защищает от затопления паводковыми водами реки Ишим территорию садоводческих обществ "Керамик", "Автомобилист", "Ишимсельмаш-2", "Бытовик". Дамба не обеспечивала надежную защиту территории и входила в перечень объектов подлежащих реконструкции в первую очередь. В результате аварийно-восстановительных работ в 2017 году и дальнейшей реконструкции дамба будет соответствовать нормальному уровню безопасности.

За счет средств областного бюджета в 2018 году разработана проектная документация. Из региональной казны выделены средства в размере 140 миллионов 710 тысяч рублей на финансирование поэтапной реконструкции этого важного гидротехнического сооружения", - рассказал Федор Шишкин.

По словам главы Ишима, в ходе реконструкции будут выполнены работы по увеличению протяженности для замыкания дамбы и полной защиты территории возможного затопления. Высоту гидротехнического сооружения нарастят до норматива. Работы планируется полностью завершить в июле 2019 года.

"Кроме того, в 2017 году было принято решение о реконструкции дамбы, защищающей от паводка очистные сооружения канализации ОАО "Водоканал". Протяженность дамбы составляет 1 тысячу 480 метров. Рассматривается вопрос о выделении средств на разработку проектно сметной документации. Противопаводковая дамба протяженностью 2 тысячи 725 метров защищает промышленный узел "Восточный". Проект ее реконструкции, разработанный за счет областного бюджете, находится на государственной экспертизе", - доложил временно исполняющему обязанности главы региона Федор Шишкин.

Напомним, в 2016 году от в результате сильного паводка в зоне подтопления в Ишиме оказались оказалось более 1,3 тыс. домов. В 2017 году было подтоплено 53 жилых дома. Всем пострадавшим от паводка ишимцам была оказана помощь. В частности, в 2017 году был сдан в эксплуатацию 90-квартирный дом общей жилой площадью более 4,4 тыс. кв. м, полностью предназначенный для ишимцев, жилье которых оказалось в зоне подтопления и пришло в негодность.

Побывав на дамбе в районе очистных сооружений, врио главы региона отправился на ул. Ленина и Соборную площадь, где идут работы по реконструкции и благоустройству. Александр Моор осмотрел обновленную площадь Медицинских работников. 16 июня, в день профессионального праздника работников здравоохранения, на площади будет открыт памятник представителям самой гуманной профессии, рассказал Федор Шишкин.

"Еще один важный для горожан объект благоустройства - пешеходная зона, которая связывает улицу Ленина с детской поликлиникой и набережной. Рядом с поликлиникой появится просторная парковка на 80 мест", - сообщил глава города.

Евгений Бабенко