Турнир по дзюдо посвятили юбилею тюменского тренера Николая Хохлова

фото - ЦОП Тюмень-дзюдо фото - ЦОП Тюмень-дзюдо

Поединки среди мальчиков и девочек 2006-2007 годов рождения состоялись в комплексе "Тюмень-дзюдо". Соревнования Межрегионального турнира были посвящены 70-летию заслуженного тренера России Николая Хохлова.

Борьба за медали развернулась в 18 весовых категориях. 265 участников представили Пермский край, Башкортостан, Курганскую, Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает пресс-служба центра олимпийской подготовки"Тюмень-дзюдо".

Серебряными призерами от центра "Тюмень-дзюдо" стали: Полина Вакушина, Роман Пешков и Кирилл Карасев. Бронзовые медали завоевали Варвара Клевцова, Александра Мосолова, Алискер Кучев, Темирлан Шахнавазов, Сергей Петухов, Абдулхалик Меджидов, Никита Пирогов и Сергей Заречук.

Пока одни ребята боролись, другие получили возможность принять участие в развлекательной части, которая включала в себя: бои сумо, вис на турнике с прокручивающейся перекладиной, рисование плакатов в поддержку юных дзюдоистов, фотографирование в 3D и фотокабине, гонки спортивных машин по мини-трассе, проверку силовых качеств на аттракционе "Удар по груше".

Во время пауз между поединками перед зрителями выступили музыкальные коллективы, была проведена спортивная викторина, а в заключительной части состоялась долгожданная лотерея с розыгрышем множества призов и пяти велосипедов.

Напомним, Николай Петрович Хохлов родился 6 июня 1948 года. Начал тренерскую деятельность 25 января 1973 года и работает по настоящее время. Заслуженный работник физической культуры России, Заслуженный тренер России, профессор, Мастер спорта СССР по борьбе самбо, судья Всероссийской категории по дзюдо, почетный Динамовец, полковник милиции в отставке.