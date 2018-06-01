Ученые из Тюмени, Москвы и Салехарда создадут электронный атлас арктических городов

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Научный центр изучения Арктики примет участие в научном исследовании устойчивости развития арктических городов. Грант на него выделил Российский фонд фундаментальных исследований, сообщает ИА "Север-Пресс".

Результаты исследования позволят выработать дальнейшую стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. Участниками проекта станут ученые Московского государственного университета им. Ломоносова, Высшей школы экономики и Института регионального консалтинга из Москвы, Тюменского научного центра и Научного центра изучения Арктики из Салехарда.

Арктика является для страны стратегическим регионом, но при этом нет четкой позиции по пространственной структуре каркаса ее освоения - где и как разместятся производственные силы, какую роль в развитии этого макрорегиона играют города и опорные зоны, как они будут между собой функционально взаимосвязаны.

По результатам исследования ученые разработают принципы изучения устойчивости городского развития, адекватные специфическим условиям Арктики. Проведут типологию городов по особенностям современной социально-экономической ситуации, условиям среды проживания и состояния инженерной инфраструктуры. Кроме того, они подготовят и разместят в сети электронный атлас., а также разработают рекомендации по управлению развитием городов российской Арктики.