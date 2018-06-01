Тюмень может стать столицей российского киберспорта, считает Александр Моор

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область открыта для любых новых позитивных течений и интересных проектов, в том числе в сфере информационных технологий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

"В марте 2018 года в Тюмени прошел крупный КиберФестиваль, в котором приняли участие более пяти тысяч человек. У нас состоялся самый крупный ЛАН-турнир по танкам в России. Это финальный турнир, который проходил не в онлайне, а в локальной сети на площадке фестиваля. В нем приняли участие одновременно игроки из 32 городов России", - рассказал Александр Моор.

По его словам, сейчас регион ведет переговоры с президентом федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом о проведении в Тюмени финала Кубка России.

"Заявка подана, ждем результатов. В наших планах - сделать Тюменскую область киберспортивной столицей России. Мы готовы встречаться и обсуждать любые конструктивные предложения", - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора.

Евгений Бабенко