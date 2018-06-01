Автор блога "Уютный ЗОЖ" Дмитрий Барков провел онлайн-экскурсию по Тюмени

Стример Дмитрий Барков. "НеФорум блогеров"". Фото организаторов Стример Дмитрий Барков. "НеФорум блогеров"". Фото организаторов

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С двухчасовой пробежки начал свой первый день "НеФорума" российский стример Дмитрий Барков в Тюмени. Легкоатлетическая экскурсия от автора блога "Уютный ЗОЖ" в ОК.ru стартовала от отеля Hilton 11 июня в 6 часов.

Компанию в экскурсионном забеге по областной столице гостю из Зеленограда (Московская область) составил тюменский ironman Александр Андросов. Он проложил маршрут по ул. Профсоюзной до ул. Щербакова и через Заречные микрорайоны вывел на мост Влюбленных. Затем атлеты спустились на тюменскую набережную, где к забегу спортсменов присоединился корреспондент ИА "Тюменская линия".

Дмитрий Барков в спорте около трех лет, а снимать стримы стал с февраля 2018 года. Тюмень стала шестым городов России: позади Новороссийск, Сочи, Санкт-Петербург, Ереван, Москва. Спортсмены бежали со скоростью примерно семь метров в минуту, вели онлайн-трансляцию в группу "Уютный ЗОЖ" в ОK.ru, приостанавливаясь на комментарии подписчиков. 12-километровый забег в середине пути завернул к аквапарку "ЛетоЛето". Барков сравнил его с крупнейшим московским аквапарком "Мореон".

"Я думал, что Тюмень – это рабочий город, как Новороссийск – везде стройка. Не ожидал, что Тюмень так обустроена: новые районы обалденно сделаны. Это высокий стандарт – в Москве таких районов не встретишь. Набережная – просто красавица! Центр города очень приятный – широкие проспекты. Говорят, в Минске такие проспекты, как у вас. Город очень понравился, погостить еще приеду", - пообещал Барков.

Он пояснил, что стримы стал писать, чтобы показать: можно один образ жизни поменять на другой - изменить своих близких, не наседая на них, а через собственный пример.

Как начать бегать: с понедельника, с набережной Туры или с полутора километров? На смешной вопрос спортсмены дали коллективный серьезный ответ.

"Развеем миф: бег с такой скоростью в течение 40-50 минут не убьет колени. Любительский бег не сможет повредить вашим коленям. Все же если решили заняться спортом, начните с обследования у врача, чтобы знать состояние своего сердца и организма в целом. Бегать лучше начинать с дистанций 1 километр, прибавляя по 500 метров постепенно. Начните со школы бега, чтобы вам поставили правильный бег. Заниматься без тренера – это значит бегать с неправильной техникой. Ходим мы с пятки, а бегать нужно, опускаясь на носок или на всю стопу. Этому научат в школе бега. Беспокоиться о суставах нужно будет тогда, когда будете бежать хотя бы полумарафоны или ультрамарафоны – это убийство. (улыбается.) Я сам бегаю ультрамарафоны – мне это по кайфу", - рассказал Дмитрий Барков.

Ведение группы "Уютный ЗОЖ" - это не основная деятельность Баркова. Он изготавливает контент и работает с блогерами. "Это хобби, которое совместилось с работой", - пояснил стример.

«НеФорум блогеров». Фото ИА "Тюменская линия" «НеФорум блогеров». Фото ИА "Тюменская линия"

Многие ищут красивые виды, бодрую музыку и моральной готовности к спорту. Дмитрий Барков и Александр Андросов смеются: "Музыка – это попса!". Атлеты заверяют: бег – это способ медитации. Бегать лучше без звуков, а в собственных мыслях.

"Самое сложное – справиться с месяцем беспрерывных занятий. Один-два дня в неделю делайте перерыв – вам подскажет погода. Главное, чтобы организм привык к спорту и полюбил его. Тогда он будет каждый день просить тренировок. Я бегаю утром, перед тренировкой. Если у вас есть время в шесть-семь часов вечера, можете бегать вечером. Позже уже не рекомендую, ведь после тренировки вам нужно будет поесть и отдохнуть", - пояснил Александр Андросов.

Пробежавшись по набережной Туры, спортсмены поднялись к ДК "Нефтяник". Забег завершили у отеля Hilton. Эстафету "НеФорума" передали тюменским активистам "Здравый смысл", которые начали зарядку в 9 часов.

Лина Орлова