Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ответит на вопросы тюменцев

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Фото echo.msk.ru Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Фото echo.msk.ru

Тюменские студенты и представители СМИ встретятся с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым в Тюмени в МТЦ "Космос"11 июня в 15 часов. Известный журналист расскажет о своей работе и пообщается с участниками встречи, отвечая на их вопросы.

Лекция Алексея Венедиктова будет идти в прямой трансляции в группе "Моя Тюмень" во "Вконтакте". Кроме того, главреду "Эха Москвы" можно отправлять вопросы, их зададут в прямом эфире.

Регистрация на мероприятие здесь. Количество мест ограничено.