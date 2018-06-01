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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов ответит на вопросы тюменцев

Общество, 19:24 10 июня 2018

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Фото echo.msk.ru

Тюменские студенты и представители СМИ встретятся с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым в Тюмени в МТЦ "Космос"11 июня в 15 часов. Известный журналист расскажет о своей работе и пообщается с участниками встречи, отвечая на их вопросы.

Лекция Алексея Венедиктова будет идти в прямой трансляции в группе "Моя Тюмень" во "Вконтакте". Кроме того, главреду "Эха Москвы" можно отправлять вопросы, их зададут в прямом эфире.

Регистрация на мероприятие здесь. Количество мест ограничено.

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# Алексей Венедиктов , блогеры , встреча , Космос , НеФорум , Эхо Москвы

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