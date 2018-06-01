Известный блогер Татьяна Буцкая провела марафон по тюменскому роддому

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

С посещения родильного дома № 2 в Тюмени начался "НеФорум" блогеров для врача-педиатра, главного редактора журнала "Роды. Ру" и известного блогера Татьяны Буцкой.

Марафон по роддомам она проводит уже четвертый год. За это время Татьяна побывала в родильных домах в 34 городах России, в числе которых Лангепас, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, а также Республика Ингушетия. В планах – посетить роддома Иркутска.

Оценка уровня медицинского обслуживания – далеко не самая главная задача марафона. Как отметила в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" Татьяна Буцкая, важно показать и рассказать беременным женщинам о возможности выбора.

"Сейчас далеко не все роддома проводят дни открытых дверей на постоянной основе. Три-четыре года назад, когда мы только начинали марафон, я лично ездила по роддомам Москвы, объясняя, зачем это надо. Считаю, что каждая женщина должна иметь возможность прийти в роддом, посмотреть, что ее ждет, оценить условия, выбрать врача. Это совершенно нормально, даже если вы не заключаете контракт. И мы в рамках марафона делаем первый шаг, показываем, что это возможно", - рассказала она.

Оценить условия и качество оказания медицинских услуг во второй тюменский родом пришли восемь будущих мам. Помимо этого для сотен своих подписчиков Татьяна Буцкая организовала прямую трансляцию экскурсии в сети Instagram.

Заместитель главного врача роддома № 2 Ольга Братова рассказала о том, какой путь проходит каждая женщина при поступлении в роддом. Участники марафона побывали в приемном отделении, оценили современные возможности и условия пребывания в родовом блоке, побывали в общих и сервисных палатах, заглянули в операционную.

"Второму роддому в 2018 году исполнилось 63 года. За это время наши доктора приняли более 200 тысяч новорожденных, а это почти треть жителей Тюмени. В 2017 году здесь родилось 3 тысячи 757 детей. Сегодня за сутки мы приняли двенадцать родов", - рассказала Ольга Братова.

Она отметила, что в родильном доме активно практикуются партнерские роды, к каждой пациентке врачи стараются найти индивидуальный подход. Особенностью является и возможность выбора врача и акушера, которые будут вести беременность и принимать роды. Услуга эта платная, но, тем не менее, пользуется популярностью.

"Меня сейчас тяжело чем-то удивить, стены ни о чем не говорят, не в этом счастье. Счастье в том, чтобы нравился подход. В этом роддоме человеческие отношения, индивидуальный подход. Ради этого стоит прийти, поговорить с врачом и выбрать. Я уверена, что рожать надо только по контракту, потому что роды - это не аппендицит удалить, тут ты с человеком 12 часов находишься, доверяешь ему. И если врач настаивает на том, что надо найти своего человека, то это правильный врач. Поэтому рекомендую", - поделилась мнением Татьяна Буцкая.

Отметим, в планах известного блогера – посетить 12 июня Перинатальный центр Тюмени. А 11 июня в рамках конференции блогеров "Нефорум-2018" Татьяна Буцкая выступит с лекцией в секции "Instagram: от selfie к бизнесу". Секция будет работать с 17 часов 30 минут в Колонном зале музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Кроме того, в Тюмени Татьяна Буцкая планирует создать свое представительство. "Это будут активные тюменки, которые станут представителями Совета матерей. С нашей дистанционной помощью они продолжат такие марафоны, а проводить их надо в каждом роддоме ежемесячно", - добавила она.

Любовь Голышева