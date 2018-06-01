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Известный блогер Татьяна Буцкая провела марафон по тюменскому роддому

Общество, 21:29 10 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

С посещения родильного дома № 2 в Тюмени начался "НеФорум" блогеров для врача-педиатра, главного редактора журнала "Роды. Ру" и известного блогера Татьяны Буцкой.

Марафон по роддомам она проводит уже четвертый год. За это время Татьяна побывала в родильных домах в 34 городах России, в числе которых Лангепас, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, а также Республика Ингушетия. В планах – посетить роддома Иркутска.

Оценка уровня медицинского обслуживания – далеко не самая главная задача марафона. Как отметила в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" Татьяна Буцкая, важно показать и рассказать беременным женщинам о возможности выбора.

"Сейчас далеко не все роддома проводят дни открытых дверей на постоянной основе. Три-четыре года назад, когда мы только начинали марафон, я лично ездила по роддомам Москвы, объясняя, зачем это надо. Считаю, что каждая женщина должна иметь возможность прийти в роддом, посмотреть, что ее ждет, оценить условия, выбрать врача. Это совершенно нормально, даже если вы не заключаете контракт. И мы в рамках марафона делаем первый шаг, показываем, что это возможно", - рассказала она.

Оценить условия и качество оказания медицинских услуг во второй тюменский родом пришли восемь будущих мам. Помимо этого для сотен своих подписчиков Татьяна Буцкая организовала прямую трансляцию экскурсии в сети Instagram.

Заместитель главного врача роддома № 2 Ольга Братова рассказала о том, какой путь проходит каждая женщина при поступлении в роддом. Участники марафона побывали в приемном отделении, оценили современные возможности и условия пребывания в родовом блоке, побывали в общих и сервисных палатах, заглянули в операционную.

"Второму роддому в 2018 году исполнилось 63 года. За это время наши доктора приняли более 200 тысяч новорожденных, а это почти треть жителей Тюмени. В 2017 году здесь родилось 3 тысячи 757 детей. Сегодня за сутки мы приняли двенадцать родов", - рассказала Ольга Братова.

Она отметила, что в родильном доме активно практикуются партнерские роды, к каждой пациентке врачи стараются найти индивидуальный подход. Особенностью является и возможность выбора врача и акушера, которые будут вести беременность и принимать роды. Услуга эта платная, но, тем не менее, пользуется популярностью.

"Меня сейчас тяжело чем-то удивить, стены ни о чем не говорят, не в этом счастье. Счастье в том, чтобы нравился подход. В этом роддоме человеческие отношения, индивидуальный подход. Ради этого стоит прийти, поговорить с врачом и выбрать. Я уверена, что рожать надо только по контракту, потому что роды - это не аппендицит удалить, тут ты с человеком 12 часов находишься, доверяешь ему. И если врач настаивает на том, что надо найти своего человека, то это правильный врач. Поэтому рекомендую", - поделилась мнением Татьяна Буцкая.

Отметим, в планах известного блогера – посетить 12 июня Перинатальный центр Тюмени. А 11 июня в рамках конференции блогеров "Нефорум-2018" Татьяна Буцкая выступит с лекцией в секции "Instagram: от selfie к бизнесу". Секция будет работать с 17 часов 30 минут в Колонном зале музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

Кроме того, в Тюмени Татьяна Буцкая планирует создать свое представительство. "Это будут активные тюменки, которые станут представителями Совета матерей. С нашей дистанционной помощью они продолжат такие марафоны, а проводить их надо в каждом роддоме ежемесячно", - добавила она.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Любовь Голышева

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# блогеры , НеФорум , роддом

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