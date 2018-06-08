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#вСибириПоСвоейВоле: Александр Моор откроет в Тюмени "НеФорум блогеров"

Политика, 17:32 08 июня 2018

фото https://vk.com/neforumblog

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор откроет крупнейшую конференцию блогеров "НеФорум - 2018" 11 июня.

Он обратится к гостям мероприятия с приветственной речью и поучаствует в панельной дискуссии, где вместе с федеральными экспертами и представителями интернет-сообщества обсудит тему "Блогосфера - 2018: свобода или ответственность?".

Мнением по этому поводу также поделятся главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, депутат Государственной думы России, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Горелкин, директор по стратегическому партнерству социальной сети "Одноклассники" Александр Володин, создатель онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров, основатель Instagram-агентства Ploskov Production Петр Плосков, основатель и директор компании "Авторские медиа" Екатерина Патюлина. Модератором панельной дискуссии выступит директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Напомним, "НеФорум блогеров - 2018" состоится в Тюмени 11 и 12 июня. Это масштабное мероприятие впервые проводится в Уральском федеральном округе. Его участниками станут более 600 человек из 45 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и др.

С полной программой форума можно ознакомиться на сайте neforum.org.

Официальные хэштеги: #НеФорум #НеФорумТюмень #НеФорум2018

Специальный хэштег: #вСибириПоСвоейВоле

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# Александр Моор , блогеры , НеФорум , форум

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