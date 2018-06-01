Александр Моор: участники "НеФорума-2018" создадут образы будущего

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Социальные сети позволяют общаться практически со всем миром, но нет ничего ценнее, чем живое человеческое общение. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

Местом проведения конференции, в которой участвуют ведущие эксперты в области социальных медиа и коммуникаций, стал Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. По мнению организаторов, тюменский "НеФорум" стал самым масштабным в истории проекта.

"Рад видеть в этом зале столько молодых и, уверен, интересных людей. Социальные сети сегодня доступны повсеместно и позволяют общаться практически со всем миром. Благодаря развитию Интернета мы всегда остаемся на связи. Но ценность этого блогерского фестиваля как раз и заключается в том, что это общение выходит за рамки виртуального. Я считаю, что ценнее живого человеческого общения ничего нет. Рад, что Тюмень стала площадкой для участников из пятидесяти четырех городов России и зарубежных стран. Москва, Новосибирск, Уфа, Минск, Казань, Сочи и сегодня - Тюмень. Нам очень приятно, что мы стоим в одном ряду с городами, которые принимали у себя "НеФорум", - сказал Александр Моор.

На тюменский "НеФорум" приехала не просто тысяча человек - суммарное число подписчиков присутствующих на конференции блогеров составляет более 70 млн человек, отметил вриол главы региона.

"Это почти половина нашей страны. Благодаря вам полстраны в ближайшие дни увидит нашу Тюменскую область. Для нас это большая честь. Немного расскажу о площадке, на которой мы собрались. Казалось, что может быть более несовместимым: современные блогеры и музей с его академической начинкой и строгой дисциплиной посетителей. Но, думаю, вы уже заметили, что наш музей отличается от большинства. Он современный, и его задача не только хранить прошлое, но и создавать образы будущего. Символично, что в течение двух дней вы на этой площадке будете создавать образы будущего, которые потом станут частью истории. Надеюсь, что созданные вами образы будут вдохновлять людей", - обратился к участникам "НеФорума-2018" Александр Моор.

Модератор форума директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько отметил, что Тюмень относится к числу российских регионов, которые называют blogger-friendly, дружественные для блогеров, и спросил Александра Моора, как удалось этого добиться.

"Мы рады, что наш регион интересен блогерскому сообществу. Тюменская область - регион, дружественный для всех, кому интересна наша история, наша культура, наше будущее. Мы активно приглашаем туристов, ведем работу по привлечению инвесторов, всегда рады журналистам и блогерам.

Тюмень традиционно становится площадкой для обсуждения самых разных вопросов - от нейрохирургии и предпринимательства до развития молодежных движений, нефтегазового комплекса и комфортной городской среды.

Блогосфера - важная часть современной жизни, практически центр информационного пространства. Мы не боимся приглашать самых разных людей, потому что большинству из тех, кто здесь побывал, Тюменская область нравится", - сказал врио губернатора.

Евгений Бабенко