НеФорум-2018: хантыйские шаманы очистили блогеров от злых духов

"НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

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Конференции блогеров "НеФорум-2018" стартовала в Тюмени. Гостей областного центра встретили хантыйские шаманы - у входа в музейный комплекс имени Ивана Словцова блогеры прошли обряд очищения.

По преданию хантов, дым веток багульника очищает мысли и душу человека. Выстроившись полукругом, блогеры с удовольствием приняли участи в обряде Шунхатыты, загадали желания, а шаман попросил у духов принести им удачу и счастье.

После завершения церемонии участники "НеФорума" написали на установленном на улице кубе пожелания друг другу, оставили первые впечатления о городе и, конечно же, адреса со ссылками на свои паблики.

По словам организаторов, в этом году на "НеФорум" зарегистрировались 600 участников, в том числе около 100 блогеров.

На автора проекта "Пешком с мешком" Дмитрия Воронцова северный обряд произвел хорошее впечатление. "Погода у вас и так хорошая. Тюмень встречает нас солнцем и позитивом!". - отметил Дмитрий.

В "НеФоруме" он участвует, чтобы узнать о новых тенденциях в блогосфере, обсудить проблемы проникновения Интернета в отдаленные от центров территории, а еще надеется встретить старых друзей. Из родного Санкт -Петербурга в Тюмень Дмитрий добирался месяц, сделав крюк через Геленджик и Дагестан. По его словам, за время своих путешествий он преодолел расстояние в четыре экватора. Помимо путешествий, блогер освещает в своих постах жизнь людей и их взаимоотношения.

"Я из Екатеринбурга. У нас там холодно, а очень хочется тепла. Надеюсь, обряд поможет и погода улучшится", - заметил посол ЖЖ в Екатеринбурге Илья Будкевич. Сегодня на форуме он постарается поднять тему поддержки региональной блогосферы. "Зачастую региональные блогеры варятся в собственном соку без поддержки из центра. Нужно менять ситуацию. Это пожелание не только мое. Уфимские ребята тоже поддерживают меня в этом. На региональной секции я попробую эту проблему поднять", - сообщил Будкевич.

В течение двух дней участников "НеФорума" ждет масса тематических площадок, живое обсуждение актуальных вопросов блогосферы и активное знакомство с жителями города и местными достопримечательностями.

Напомним, "НеФорум блогеров-2018" проходит в Тюмени 11 и 12 июня. Это масштабное мероприятие впервые проводится в Уральском федеральном округе. Его участниками станут более 600 человек из 45 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Омска, Челябинска, Новостибирска и других.

С полной программой форума можно ознакомиться на сайте neforum.org.

Татьяна Тихонова