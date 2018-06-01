Александр Моор: фейковые новости опасны для общества

"НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

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Ответственность за качество и достоверность предоставляемой обществу информации - очень серьезная и важная проблема не только в блогосфере, но и в медиа. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

"Один из вызовов современного мира – фейковые новости. Свобода слова гарантируется в нашей стране Конституцией, но должен появиться общественный институт, который будет регулировать отрасль блогосферы. Правильнее будет сказать, - саморегулировать. Государство пока не готово, да и не должно регулировать эту отрасль и навязывать ей свои правила. Блогосфера должна жить по своим законам, но нужен некий кодекс чести, основанный на общечеловеческих ценностях", - подчеркнул врио главы региона.

Возможно, саморегулирующей организацией станет ассоциация блогеров, которая будет анализировать факты появления фейковых новостей и давать им оценку, предположил Александр Моор.

"Я понимаю, что престиж и доходы и интернет-СМИ, и блогеров напрямую зависят от количества подписчиков, но когда этот трафик строится на лжи, он становится социально опасным. Могу привести пример из тюменской повестки. В марте 2018 года город наполнился слухами, что в Тюмень приедут два автобуса со скинхедами. И что произойдут стычки с ними возле двух торговых центров. Информация со скоростью вируса распространилась в соцсетях", - рассказал врио губернатора.

Никакие скинхеды в Тюмень, разумеется, не приехали, но к назначенному кем-то времени возле торговых центров начали собираться школьники, прохожие начали публиковать в соцсетях фотографии этих групп подростков, продолжил он.

"В различных группах в мессенджерах тюменцы начали предупреждать друг друга о том, что нельзя выпускать на улицы детей, потому что там скинхеды. Едва ли не половина города была напугана. Для многих этот фейк стал реальностью. Так что еще раз подчеркну: фейковые новости - это серьезная проблема современного информационного пространства. Нам всем вместе нужно подумать, как с этим бороться", - заявил Александр Моор.

Евгений Бабенко