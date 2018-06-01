Алексей Венедиктов: начинается борьба за качество контента

"НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

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Фейковыми новостями одинаково грешат и блогеры, и средства массовой информации. Такое мнение высказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, вступая на конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

"Никакого блогерского сообщества на самом деле не существует, каждый блогер - это индивидуальность, человек, который пишет то, что думает. Независимо от количества подписчиков. У президента США Дональда Трампа 53 миллиона подписчиков в Твиттере. Он что, блогер? Мне представляется, что это ложная постановка вопроса", - считает Алексей Венедиктов.

По мнению главного редактора "Эха Москвы", саморегулирование блогерского сообщества, основанное на неком кодексе чести, не представляется возможным.

"У всех пользователей соцсетей разные интересы, мнения и желания. Почему мы должны быть в одном сообществе с Трампом или Ольгой Бузовой? Я этого не понимаю. Вот "НеФорум", на котором обсуждаются проблемы блогеров, - это да. Но потом мы все разбежимся и займемся своими делами", - отметил Алексей Венедиктов.

По его мнению, в настоящее время в обществе, в том числе в социальных сетях, на первый план выходит конкуренция за качество контента.

"Появился богатый выбор инструментов доставки контента, поэтому потребителю совершенно все равно, кто ему сообщил информацию - Первый канал или Ютьюб. Мне кажется, начинается борьба не за оформление, а за интересный контент", - подчеркнул Алексей Венедиктов.

Евгений Бабенко