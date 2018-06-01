День блогера в России поможет наладить дискуссию между блогосферой, властью и обществом

"НеФорум" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

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Учредить День блогера в России предложил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Об этом он заявил на "НеФоруме", который проходит в Тюмени 11 и 12 июня.

По мнению журналиста, это поможет наладить дискуссию между блогосферой, властью и обществом.

"Я всегда был сторонником дискуссии между блогосферой и властью. Мне представляется, что крики с обеих сторон и требования закрыть, разогнать, уничтожить - это контрпродуктивно. В эту историю втягивается огромное количество людей разных возрастов, это граждане, избиратели, дети. Государству важно понимать, что это их граждане, а гражданам понимать, что это их государство. Сначала надо не регулировать, а разговаривать", - уверен эксперт.

По мнению Венедиктова, появление Дня блогера в России и проведение таких форумов как раз может помочь наладить этот необходимый обеим сторонам диалог. "Это значит что в этот день во всей стране можно собираться и обсуждать происходящие процессы и назревшие вопросы. Это, конечно, формальность, но формальность нас всегда подталкивает к более быстрым решениям", - подчеркнул Алексей Венедиктов.

Напомним, "НеФорум" в Тюмени стал уже седьмым мероприятием в истории этого проекта. Ранее он проводился в Москве, Новосибирске, Уфе, Минске, Казани и Сочи. Тюменский "НеФорум" побил рекорд по участникам - он объединил на одной площадке более 1,2 тыс. человек из 54 городов России. Смысл мероприятия - создать полезную и позитивную открытую площадку для обсуждения всех вопросов индустрии, отношений блогеров и власти.

Дарья Казакова