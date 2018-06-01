Участники "НеФорума" обсудят блогосферу как бизнес

"НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

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Насколько блогосфера сегодня превратилась из записок, дневников, личных блогов в полноценный бизнес - так определил основную тему секции "Блогосферы и агентства: эволюциия отношений", которая проходит в эти минуты на "НеФоруме" в Тюмени, эксперт по блогосфере Игорь Чубенко.

По его словам, на данный момент по разным оценкам только в России от 12 до 25 тыс. блогеров и еще больше людей, которые себя к ним причисляют. "В 2017 году рынок дошел до цифры до 5 млрд рублей, это огромные цифры и всем окончательно стало ясно, что да, здесь можно зарабатывать деньги, можно делать новых селебрити, новых лидеров мнений и здесь можно делать совершенно разный контент, независимо от формата, видео, тексты, мессенджеры, фотографии", - сообщил он.

Далее своим мнением поделятся коммерческий директор итальянского агентства по работе с блогерами Web Stars Channel Антонио Иодиче, основатель компании “Авторские медиа” Ектерина Патюлина, советник по цифровым коммуникациям АГТ Кирилл Ладыгин, координатор направления интернет-коммуникаций X5 Retail Group Максим Абрахимов, Perfomance Advertising, Team Lend, Wargaming Ольга Беднюк.

Любовь Голышева