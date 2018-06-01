Радикальных решений по контролированию блогеров не будет, заверил депутат Госдумы

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Комитет Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи против радикальных решений по госрегулированию интернет-среды. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин, выступая на пленарном заседании конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

"Мы проанализировали и отклонили инициативы, касающиеся обязательной регистрации блог-платформ. Мало того, что это неэффективно, так еще и невозможно реализовать на практике. Мы не поддержали и инициативу депутата Виталия Милонова об обязательной регистрации в соцсетях по паспорту. Это тоже неэффективно и смешно. А мы глубоко убеждены, что законопроекты не должны быть смешными", - заявил Антон Горелкин под аплодисменты и смех участников тюменского "НеФорума".

По словам Антона Горелкина, на рассмотрении в профильном комитете Госдумы РФ находится очень спорный законопроект о фейковых новостях.

"Уже сейчас понятно, что он будет очень серьезно переработан, потому что он просто скопирован с подобной законодательной инициативы, разработанной в Германии. Но российская и германская правовые системы - абсолютно разные. Но я могу точно сказать, что предметом российского закона о фейковых новостях будет только их первоисточник. Абсолютно принципиальная позиция всех думских фракций - закон не должен касаться перепостов", - отметил он, добавив, что, по его мнению, преследование за репосты - это перегиб.

"Мы не можем сегодня эффективно регулировать блогосферу по одной простой причине - многие из нас не до конца понимают, кто такой блогер. Существует обширное информационное пространство с огромным количеством платформ. В подобной ситуации любая инициатива должна исходить от общества, а не от государства", - уверен парламентарий.

Евгений Бабенко