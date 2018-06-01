Александр Моор: соцсети помогают нам быстро реагировать на проблемы тюменцев

"НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум-2018" в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Современная блогосфера играет серьезную роль в жизни общества. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после завершения пленарного заседания конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

"Развитие социальных сетей предоставляет нам богатые возможности для продвижения региона. Тюменской области есть, о чем рассказать и что показать в социальных сетях. Мы гордимся нашими достижениями и людьми и постоянно используем различные способы коммуникации, в том числе и соцсети, чтобы донести до общества историю нашего успеха. Было бы грешно не воспользуется возможностью собрать в Тюмень более тысячи блогеров, у которых десятки миллионов подписчиков, чтобы откровенно рассказать им о нашем регионе", - отметил врио губернатора.

По мнению Александра Моора, сегодняшняя блогосфера играет серьезную роль в жизни общества. "Мы хотели бы находиться на острие, понимать процессы, которые происходят в социальных сетях, и активно в них участвовать", - подчеркнул Александр Моор.

По словам врио губернатора, он ежедневно получает информацию о том, что пишут в социальных сетях о Тюменской области и о проблемах, которые волнуют жителей региона.

"Мнение людей - это самое главное. Современная блогосфера дает возможность быстро получать информацию о состоянии дел в регионе. Власть должна оперативно реагировать на проблемы людей", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко