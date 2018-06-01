Александр Моор: половина страны увидела Тюменскую область, благодаря блогерам

"НеФорум-2018" в Тюмени. Фото организаторов форума "НеФорум-2018" в Тюмени. Фото организаторов форума

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Тюменская область открыта для любых новых позитивных течений и интересных проектов, в том числе в сфере информационных технологий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

Местом проведения конференции, в которой участвуют ведущие эксперты в области социальных медиа и коммуникаций, стал Музейный комплекс им. И. Я. Словцова. По мнению организаторов, тюменский "НеФорум" стал самым масштабным в истории проекта.

"Социальные сети сегодня доступны повсеместно и позволяют общаться практически со всем миром. Рад, что Тюмень стала площадкой для участников из пятидесяти четырех городов России и зарубежных стран. Москва, Новосибирск, Уфа, Минск, Казань, Сочи и сегодня - Тюмень. Нам очень приятно, что мы стоим в одном ряду с городами, которые проводили у себя "НеФорум", - сказал Александр Моор.

Тюмень в эти дни принимает около 1 тыс. 200 человек, которых, в совокупности, читает около 70 млн пользователей социальных сетей, еще около миллиона интернет-пользователей просматривает трансляции и стримы с "НеФорума-2018".

Как отметил врио губернатора Тюменской области, это почти половина страны, которая, благодаря блогерам, увидит Тюменскую область. Для жителей региона это большая честь.

Модератор форума директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько отметил, что Тюмень относится к числу российских регионов, которые называют blogger-friendly, дружественные для блогеров, и спросил Александра Моора, как удалось этого добиться.

"Блогосфера - важная часть современной жизни, практически центр информационного пространства. Мы не боимся приглашать самых разных людей, потому что большинству из тех, кто здесь побывал, Тюменская область нравится", - ответил врио губернатора Александр Моор.

По его словам, в Тюмени проходят обсуждения на самые разные темы - от нейрохирургии и предпринимательства до развития молодежных движений, нефтегазового комплекса и комфортной городской среды.

"Тюменская область - регион, дружественный для всех, кому интересна наша история, наша культура, наше будущее. Мы активно приглашаем туристов, ведем работу по привлечению инвесторов, всегда рады журналистам и блогерам", - сказал Александр Моор.

По мнению Александра Моора, сегодняшняя блогосфера играет серьезную роль в жизни общества. "Мы хотели бы находиться на острие, понимать процессы, которые происходят в социальных сетях, и активно в них участвовать. Я ежедневно получаю информацию о том, что пишут в социальных сетях о Тюменской области и о проблемах, которые волнуют жителей региона. Мнение людей - это самое главное. Современная блогосфера дает возможность быстро получать информацию о состоянии дел в регионе. Власть должна оперативно реагировать на проблемы людей", - подчеркнул Александр Моор.

Развитие социальных сетей предоставляет богатые возможности для продвижения региона, подчеркнул Александр Моор.