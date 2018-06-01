В сотрудничестве блогеров и агентств нужна синергия, считают эксперты "НеФорума"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Кого считать успешным блогером, для чего нужны блогерские агентства и как правильно выстраивать взаимоотношения между авторами, агентствами и заказчиками? Эти и другие вопросы стали темой для обсуждений в дискуссии "Блогеры и агентства: эволюция отношений" в рамках "НеФорума–2018".

Как отметил советник по цифровым коммуникациям АГТ Кирилл Ладыгин, залог успешного сотрудничества блогера с клиентом и блогерским агентством – в понимании того, что работа над проектом является командной. "Сегодня любой блогер так или иначе считает себя индивидуалом. Но здесь нужна синергия, чтобы блогер чувствовал себя частью проекта. Если это так, то не будет конфликтов и ситуаций, когда с человеком не захотят работать. Нужно понимать, что это команда и все работают над одним проектом", - отметил он.

Еще одна важная черта любого блогера – это адекватность, которая, по мнению эксперта по блогосфере Ильи Чубенко, появляется с опытом.

По словам основателя компании "Авторские медиа" Екатерины Патюлиной, сегодня любой успешный блогер должен иметь более 100 тыс. подписчиков с растущей аудиторией. "Если количество просмотров ролика больше числа подписчиков и вторая цифра растет, то это имеет смысл рассматривать как отдельный бизнес. Но если сам автор хочет этого", - отметила она.

Если у блогера есть амбиции, желание зарабатывать деньги, добиваться большего, то тогда есть смысл обращаться в агентство. Екатерина Патюлина советует авторам концентрироваться на контенте, а продажи отдать на аутсорсинг.

"Если вы достаточно состоявшийся автор, то вам нужно наращивать аудиторию, наращивать производство контента. Сомнения и мысли о том, что делать завтра, отнимут много времени и энергии. Это две разные функции, которые нужно разделять, чтобы бизнес был успешным, если вы рассматриваете свой ресурс именно как бизнес, а не как блог для себя и своих близких", - отметила она.

Другой вопрос - зачем бренду, заказчику обращаться к агентствам. По мнению эксперта Ольги Беднюк, работа с агентствами особенно важна на рынке, который исчерпал себя либо, наоборот, является неизвестным.

"Есть агентства, которые работают на поток, а есть те, кто действительно вкладывается в сотрудничество, делится своей экспертизой, помогают нам во взаимодействии и мы такие агентства очень ценим. Напрямую работают не все блогеры, многим это неинтересно и у них уже есть сложившиеся отношения с агентствами. А есть блоегры, которые не хотят работать через агентства", - отметила она. Условно говоря, агентство может выступать в качестве эксперта или провайдера.

Кирилл Ладыгин рассказал о разнице в ментальности блогеров и клиентов. Особенно четко это прослеживается в случае с государственным заказчиком. К примеру, если заказчику нужно рассказать о фестивале, привлечь людей, к работе подключаются блогеры. В таком случае крупные агентства, по мнению Кирилла Ладыгина, выступают в роли переводчика, посредника между заказчиком услуги и блогером, ставя перед ними четкую и понятную обеим сторонам задачу.

Координатор направления интернет-коммуникаций X5 Retail Group Максим Абрахимов отметил, что зачастую заказчик может сам сформулировать техзадание, но в случае с тендерной документацией, когда нельзя обойти юридическую и финансовую службу, существует пояснительная записка, где понятным языком прописываются задачи проекта.

"Мы такую практику ввели, чтобы были и формальные документы и понятные для заказчика и блогера пояснения. Это позволяет адекватно оценить результаты работы и рассказать руководству на нормальном языке, какую историю они хотели бы рассказать потребителю", - отметил Максим Абрахимов.

Участники дискуссии обсудили и вопрос компромиссов – что делать, если блогер или заказчик встают в позу, если одна из сторон не понимает своей задачи. По мнению Екатерины Патюлиной, агентству нужно заранее выбрать ту или иную сторону.

"Так как клиентов примерно столько же, сколько блогеров, выбор стороны является важным для каждого, кто в этом процессе участвует. Мы для себя решили, что мы всегда на стороне автора и наша задача отстаивать его интересы, и свои финансовые интересы. Поэтому стараемся делать все, чтобы автор хорошо понял свою задачу, и затем сделать так, чтобы заказчик получил то, на что рассчитывал", - отметила она.

Екатерина Патюлина добавила, что конфликты между заказчиками и авторами происходят довольно редко. Занимая сторону автора, удается достичь хорошего результата и прийти к нормальному решению.

Илья Чубенко согласился, что любое агентство или человек, который работает с блогером, должны занимать промежуточную позицию или быть стороне блогера. Если полностью занять сторону заказчика, то не будет ни контента, ни продаж, ни контакта.

Что же касается денег, которые зарабатывают блогеры, по мнению Ильи Чубенко, расценивать их нужно не как расходный материал, а как инвестиции. "Задача блогера – постоянно делать контент, делать лучше, больше и выходить на новые площадки", - подытожил он.

Любовь Голышева