Журналисты в блогосфере и блогеры в Тюмени: о чем говорили участники "НеФорума-2018"

"НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия"

Текст – это основа любого контента, убеждена радиоведущая "Коммерсантъ FM" (радиостанция "Ъ FM") Дарья Надина, которая выступила экспертом "НеФорума блогеров" в Тюмени.

В интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" журналист рассказала, что буквально недавно влилась в блогосферу. "Прежде всего я - журналист. В этой среде принято свысока смотреть на блогеров. Считается, что журналист – это профессионал, который всегда глубоко погружается в тему. А блогер – это тот, кто просто пишет. Но если смотреть объективно, нужно признать: социальные сети стали лифтом для молодежи и прежде всего в регионах. Блогеры – это новое поколение, которое добивается всего самостоятельно. И это очень круто. Это одна из причин, по которой мне стала интересна блогосфера", - пояснила она.

Весной 2018 года она стала вести свой YouTube-канал о бинарных аукционах, экономике, Forex. Популярная тема стала настолько интересна, что Дарья Надина стала сама покупать акции и играть на бирже. По словам радиоведущей, она уделяет много внимания тексту – это основа любого контента. "Невозможно просто выкладывать фотографии в Instagram. Сейчас люди чаще читают описания, чем используются картинки для привлечения внимания. Поэтому текст – это основа", - убеждена она.

О блогах по-журналистски

Она разделяет контент на блоги-помощники, способные прокачать скиллы человека, и на блоги экспертов или лидеров. Есть разница между мамочкой троих детей, которая пишет полезную информацию для своих подписчиков, и, к примеру, Ксенией Собчак. Ксения Собчак – это человек-бренд, лидер мнений для определенных людей. Она вовлекает в некую политическую игру свою аудиторию. Тут важно уметь общаться с людьми, подчинять их себе.

"Прекрасный пример, не раз звучавший на "НеФоруме", - Ольга Бузова. У нее миллионы поклонников – это что-то невероятное. Я Бузову не читаю, но она все равно вторгается в мою жизнь. Спустя лет сорок я вижу ее как Дональда Трампа. Такое вполне может быть. Социальные сети – это социальный лифт, который может поднять человека от ведущего "Дома-2" до известного политика. Сегодня журналисты тоже приходят в мир блогинга. Тот же Алексей Венедиктов. Он тоже завел Instagram и ведет telegram-канал, пытается аудиторию к себе привлечь. Но очевидно, что у нас становятся топовыми те люди, которые говорят не о политике. Лидерами становятся те, кто на нас похожи. Например, Илья Варламов – он вообще хитрый жук. Он же пишет о политике, жизни, коммуналке, путешествиях – обо всем. Это вызывает восхищение", - высказала мнение Дарья Надина.

Обратная сторона медали блогинга – популярность. Иногда она оборачивается неприятными неожиданностями. Будучи ведущей в "Русской службе новостей" с постоянной аудиторией в 500 тыс. слушателей в день Надина столкнулась с проблемой фанатизма. "Был один маньяк, который преследовал меня три года, грозил облить кислотой и так далее. Поэтому я о популярности не мечтаю. И все же могу понять ребят, которые к этому стремятся", - поделилась Дарья.

"НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия"

Лаг в сотню тысяч подписчиков за ночь

Начинающий блогер из Ишима София Броян мечтает уехать в Москву. По ее убеждению, вся блогерская сфера – в столице, там жизнь кипит по-настоящему. Девушка берет аудиторию яркой внешностью, юмором и неординарностью. Признается, что первое видео она записала "в прикол" на ночь глядя, выложила в Сеть и легла спать.

"Утром проснулась, а у меня сотня тысяч подписчиков. Я обалдела, подумала, что это лаг. Прошло время, а лаг не исправили. Ну и классно, я стала еще видео записывать. А людям нравится", - поделилась блогер своим опытом со слушателями сессии "Блогосфера Урала и Сибири: успешные практики".

Отрывок из выступления на "НеФоруме" Ведущий: Вернемся к теме. Сколько? София Броян: Чего? А! Мне 21! Ведущий: Рекламодатели сколько дают? София Броян: А! Они много дают. Ведущий: Продюсерское агентство или сама? София Броян: Сама, я все сама. Ведущий: И на переговоры сама? София Броян: Че? Не, ну какие берега еще? У меня нет берегов. Я говорю: "Вы знаете, я из Тюмени. Давайте голосовыми сообщениями пообщаемся в What’s Up и все".

Амплуа Софы в стиле "пончик-весельчак" аудитории также интересно, как и ее более серьезный диалог с подписчиками. Девушка хорошо разбирается в макияже, а на "НеФоруме" ее поклонники обратили внимание - девушка очень красиво поет. Фанаты ждут ее музыкальные посты. Это пример красивого и полезного контента в Сети. Эксперты "НеФорума" отметили и другую тенденцию блогосферы – пранк.

"НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия"

Игра на низких энергиях, или Человек - разрушитель и созидатель

Московский психолог Евгения Воробьева уже около года ведет свой блог "ПсиАфиша" в ОК.live. По ее словам, раскачать блог за счет негативных эмоций – это самое простое. Нужен ли такой контент - это выбор каждого автора. По ее словам, психология везде и во всем. Даже то, о чем говорилось на пленарном заседании "НеФорума", напрямую относится к взаимоотношениям людей.

"Мне очень понравились выступления спикеров о негативном контенте, как, например, пранк во время событий в Кемерово. Самый простой способ раскачать себя и свою аудиторию – вывести людей на негатив. Такова человеческая природа: ты разрушитель и созидатель. Если ты играешь на низких энергиях, это приведет к скандалам и конфликтам. Зачем их раскачивать? Ответственность – это то, что нас делает взрослыми людьми. Я же хочу, чтобы люди получали качественную, интересую информацию, которая развивает, делает добрее и ответственными", - поделилась блогер.

По словам психолога, очень многие люди отдают свою ответственность партнеру. "Откуда берутся все эти зависимые отношения: алкоголизм, наркомания и прочее? Человек отдает свою ответственность тому, с кем он коммуницирует – партнеру по жизни и так далее. Взрослый человек отличается от ребенка ответственностью. Только вот многие люди вырастают, но так взрослыми и не становятся", - считает Воробьева.

"НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия"

Инфодоллары: валюта будущего от "Лаборатории Касперского"

Серьезную проблему о защите персональной информации подняли специалисты "Лаборатории Касперского". Компания приехала в Тюмень с промоакцией, которая продемонстрировала, как легко люди доверяют свою информацию посторонним людям. За 12 инфодолларов, а это 10 фотографий или девять скриншотов переписки, москвичка Ксения Чеснокова урвала последнюю экшн-камеру. Очередь на площадке собралась внушительная. "Касперский" предлагал фитнес-браслеты, термосы, фонарики, пледы и многое другое. Как рассказала специалист пресс-службы "Лаборатории Касперского" Алена Чингаева, участники "НеФорума" легко покупали за инфодоллары брендированную продукцию компании. Организаторы акции весь день транслировали фото и скриншоты переписок на всеобщее обозрение.

"Эта акция позволит понять, насколько трепетно люди относятся к своим данным. Как видите, народ не очень трепетен. Как только вы подключаетесь к незапароленному Wi-Fi, злоумышленники могут украсть данные также спокойно, будто вы их сами отдаете. И они могут их выложить куда угодно: скриншоты переписок, фотографии - все что угодно. "Касперский" предлагает несколько решений. Одно из них – Secure Connection. Включайте его, когда подключаетесь к Wi-Fi. Он зашифровывает канал, и злоумышленник ничего не сможет сделать с вашими данными, даже если сворует их – они тоже будут зашифрованными", - пояснила Алена Чингаева.

"НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия" "НеФорум блогеров - 2018". Фото ИА "Тюменская линия"

"НеФорум блогеров" - кросс-платформенная площадка

Руководитель проекта "НеФорум блогеров" Евгения Башкирова рассказала, что на мероприятие съехались специалисты со всей России. "Самое главное отличие "НеФорума" от других фестивалей в том, что он кросс-платформенный. Мы приглашает блогеров с YouTube, Instagram, OK.live, LiveJournal, Яндекс.Дзен, telegram-каналов. Каждый "НеФорум" мы проводим в новом городе. В Тюмень было удобно добраться, а сам "НеФорум" комфортно расположился в музее Словцова", - отметила организатор.

Лина Орлова