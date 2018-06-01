Агрофирма КРиММ расширяет географию поставок картофеля

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24 российских города и три страны – такова география поставок продукции агрофирмы КРиММ. По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, продукция пользуется высоким спросом благодаря качеству.

"Это касается и семенного, и товарного картофеля. Конечно, география поставок с каждым годом меняется. Самая западная точка наших поставок это Краснодар, самая восточная - Красноярский край, Хакасия". Тюменский картофель закупают также Азербайджан, Казахстан и Узбекистан", - рассказал он.

В настоящее время это сельхозпредприятие завершает сезон отгрузки продукции урожая 2017 года.