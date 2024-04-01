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В Тюменской области темп ввода жилья в эксплуатацию увеличили на 41 %

Экономика, 14:46 27 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

872,6 тыс. кв. метров жилых домов введено в эксплуатацию в Тюменской области на 1 апреля 2024 г. Это на 41 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Главное управление строительства.

Из общего количества введенных метров 498,85 тыс. - многоквартирные дома, 373,75 тыс. - индивидуальное жильё.

В регионе введено в эксплуатацию две школы. В строительстве находятся ещё 14 социальных объектов, возведение четырех из них планируется завершить до конца года.

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# ГУС Тюменской области , строительство жилья

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