В Тюменской области более 500 семей направили маткапитал на оплату дошкольного образования в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 семей в Тюменской области в 2024 году направили средства материнского капитала на оплату услуг детских дошкольных учреждений. К данным услугам можно отнести не только пребывание ребенка в детском саду, но и дополнительные секции, кружки и занятия, проводимые в заведении. Это одно из популярных направлений для использования средств материнского капитала, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Для образовательных учреждений существуют определенные требования: организации или ИП должны находиться на территории России и иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности.

"Если между учебной организацией и региональным Отделением СФР подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг, - сообщила управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова. - В настоящее время Отделение СФР по Тюменской области взаимодействует с 214 учебными заведениями и 12 индивидуальными предпринимателями, оказывающими образовательные услуги в регионе".

Заявление о распоряжении средствами маткапитала на оплату детских садов можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентскую службу СФР.