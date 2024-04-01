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Жители Тюменской области оформили 39,4 тысячи микрозаймов в марте

Экономика, 14:21 27 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39,4 тыс. микрозаймов оформили жители Тюменской области в марте. Это на 1,3 % больше, чем месяцем ранее.

По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер займа до зарплаты в регионе составил 9 тыс. 720 рублей.

Тенденция актуальная и по стране, хотя в целом уровень такого кредитования в регионах России существенно ниже, чем в начале 2023 г.

"В первые два месяца года выдача микрозаймов сокращалась, а в марте немного скорректировалась. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи "займов до зарплаты", прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой", - подчеркнул руководитель НБКИ Алексей Волков.

Оксана Корнеенкова

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# микрозаймы

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