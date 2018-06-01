Лыжника Александра Большунова на звание "Открытие года" номинировал журнал GO

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Александра Большунова в номинации “Открытие года” предлагает журнал GQ, сообщает Федерация лыжных гонок РФ.

Популярный журнал проводит традиционное голосование на звание лучших деятелей той или иной отрасли. Весь год редакторы журнала следили за теми, кто делал что-то особенно­ выдающееся, кто был лучше других и вошел в историю.

В номинации “Открытие года” претендентом на это звание стал Александр Большунов. Проголосовать за него можно по ссылке.

Сбор голосов закроется 31 июля. Результаты объявят в сентябре и опубликуют в октябрьском номере GQ.