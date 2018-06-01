  • 13 июня 201813.06.2018среда
  • USD62,3431
    EUR73,3654
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер юго-западный

Лыжника Александра Большунова на звание "Открытие года" номинировал журнал GO

Спорт, 11:40 13 июня 2018

фото Федерация лыжных гонок РФ

Александра Большунова в номинации “Открытие года” предлагает журнал GQ, сообщает Федерация лыжных гонок РФ.

Популярный журнал проводит традиционное голосование на звание лучших деятелей той или иной отрасли. Весь год редакторы журнала следили за теми, кто делал что-то особенно­ выдающееся, кто был лучше других и вошел в историю.

В номинации “Открытие года” претендентом на это звание стал Александр Большунов. Проголосовать за него можно по ссылке.

Сбор голосов закроется 31 июля. Результаты объявят в сентябре и опубликуют в октябрьском номере GQ.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Большунов , голосование , журнал , номинация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 13.06.2018Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 открылся в Москве
12:31 13.06.2018Тюменские спортсмены стали чемпионами Гулидовского турнира по дзюдо
11:40 13.06.2018Лыжника Александра Большунова на звание "Открытие года" номинировал журнал GO
09:28 13.06.2018Чемпионат России по автомобильному кроссу пройдет в Упорово