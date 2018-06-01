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В Тобольске силачи переворачивали покрышки и поднимали автомобиль

Спорт, 16:21 13 июня 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тоболяк Александр Зинец стал победителем открытого турнира по силовому экстриму в Тобольске.

Соревнования прошли в рамках фестиваля молодежных субкультур "UpGreat". Всего в состязаниях приняло участие семь атлетов из Тобольска и Перми. Им предстояло выполнить пять упражнений. На первом этапе участники несли коромысло весом 270 кг, а возвращались с двумя баллонами по 100 кг каждый. На втором этапе богатыри семь раз переворачивали покрышку весом 340 кг.

На третьем этапе атлеты поочередно поднимали гантели весом 50 и 60 кг и 100 кг бревно. На четвертом этапе участники тянули канат, к которому была привязана покрышка. Завершающим испытанием стал подъем легкового автомобиля максимальное число раз. В четырех испытания из пяти лучший результат показал Александр Зинец по прозвищу "Лев".

Второе место в турнире по силовому экстриму занял атлет из Перми Константин Ураков, замкнул тройку лучших тоболяк Василий Мартынов.

Евгений Новоселов

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# Тобольск , экстрим

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