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В Тюмени откроется выставка писателя Ивана Ермакова

Общество, 09:06 15 июня 2018

фото Министерства культуры РФ

Открытие выставочной экспозиции "Слово о солдате", посвященной памяти известного тюменского писателя, участника Великой Отечественной войны Ивана Ермакова, начнется в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а) 20 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

Выставка рассказывает о жизни и творчестве Ивана Ермакова. Основу экспозиции составляют произведения автора, книги и документы о героях-тюменцах, мужественно сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

Ценность выставки - рукописи писателя и редкие экспонаты середины прошлого века, рассказывающие о трудных солдатских буднях. На открытие выставки приглашены родственники Ивана Ермакова, тюменские писатели, краеведы, знатоки военной истории. В программе открытия: музыкальные и художественные номера, чтение стихов, исполнение военных песен.

Вход свободный.

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# выставка , Иван Ермаков , писатель

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