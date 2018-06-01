В Тюмени откроется выставка писателя Ивана Ермакова

фото Министерства культуры РФ фото Министерства культуры РФ

Открытие выставочной экспозиции "Слово о солдате", посвященной памяти известного тюменского писателя, участника Великой Отечественной войны Ивана Ермакова, начнется в библиотеке № 7 (ул. Камчатская, 1а) 20 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

Выставка рассказывает о жизни и творчестве Ивана Ермакова. Основу экспозиции составляют произведения автора, книги и документы о героях-тюменцах, мужественно сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

Ценность выставки - рукописи писателя и редкие экспонаты середины прошлого века, рассказывающие о трудных солдатских буднях. На открытие выставки приглашены родственники Ивана Ермакова, тюменские писатели, краеведы, знатоки военной истории. В программе открытия: музыкальные и художественные номера, чтение стихов, исполнение военных песен.

Вход свободный.