В Тюмени пройдет фестиваль гармонистов

фото Министерство культуры РФ фото Министерство культуры РФ

Фестиваль "Играй, гармонь тюменская" начнется в городском сквере "Казачьи луга" 15 июня в 18 часов, сообщает департамент культуры Тюмени.

Фестиваль пройдет под названием "Россия – Родина моя!". На нем прозвучат песни, отражающие основные вехи истории страны, области, города, героического труда и ратного подвига многонационального народа России в исполнении творческих коллективов города.

Познавательно-игровая программа "Футбольный калейдоскоп" начнется в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 11 часов. Ребята узнают об истории футбола, правилах игры и о знаменитых игроках.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 11 часов юные читатели отправятся в сказочное путешествие, в ходе которого они познакомятся с биографией А. С. Пушкина, с историей создания известных произведений.

На игровой программе в библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 11 часов ребята вспомнят Правила дорожного движения, станут участниками игр-эстафет: "Светофор", "Да-Нет", "Аукцион знаков".

В библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 12 часов девчонкам и мальчишкам расскажут о современных авторских сказках писателей России. На примере персонажей дети обсудят понятия "добро", "зло", "жадность", "смелость" и узнают, в чем же заключена волшебная сила сказок.