Night-спектакли войдут в репертуар Тюменского драматического театра

Тюменский драматический театр, Фото ИА "Тюменской линия" Тюменский драматический театр, Фото ИА "Тюменской линия"

Юбилей Тюменского драматического театра стал главным событием в культурной жизни Тюменской области сезона 2017-2018.

Такое мнение высказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская на встрече с журналистами и директорами учреждений культуры в театральном кафе "Маска" 14 июня.

"Самые значимые события этого сезона – 160-летие Тюменского большого драматического театра, а также большие гастроли Тюменского филармонического оркестра и его участие в фестивале "Арт-футбол", который прошел в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018", - сказала Юлия Шакурская.

Театр драмы опробовал две новые формы работы со зрителем и закрепит успех полюбившегося жанра, продолжив в новом сезоне проекты "Театр изнутри" и "Кушать подано".

"Мы продолжим транслировать спектакли онлайн. У нас с успехом прошла трансляция премьеры "Стасик, играй!". Наши зрители уже окрестили эту постановку нашей тюменской "Иронией судьбы, или С легким паром!". Ближайший онлайн-показ состоится 23 июня в 18 часов. Мы покажем нашу премьерную "Мирандолину"", - рассказал директор тюменской драмы Сергей Осинцев.

Изучая мнение аудитории, артисты театра выяснили, что молодежь желает бывать на спектаклях даже ночью. Night-спектакли войдут в репертуар в будущем сезоне, заверил Сергей Осинцев.

"Успех night-представлений у нас уже есть: Тюменский филармонический оркестр с аншлагом выступает с ночными концертами. В будущем сезоне музыканты создали абонемент с такими концертами", - рассказала Юлия Шакурская.

Она также отметила гастрольный тур Тюменского театра кукол: благодаря проекту "Театр на колесах" артисты посетили отдаленные населенные пункты Тюменской области. Генеральный директор ТКТО напомнила, что 2019 год объявлен Годом театра в России. "В 2018 году со стороны Министерства культуры и правительства Тюменской области отдельное внимание было уделено развитию театров для детей. В нашем театре кукол прошли ряд проектов, которые имели государственное финансирование", - рассказала она.

На средства грантов тюменские кукольники создадут пять премьер. И еще более значимое событие произойдет в сезоне 2018-2019 годов: в юбилейный сезон здание Тюменского театра кукол капитально отремонтируют, обновят световое и звуковое оборудование.

Отлично стартовало сотрудничество ТКТО с Московским театром наций. Летом 2018 года москвичи реализуют в Тюменской области много проектов. Один из них – фестиваль "Театр наций Fest" пройдет с 27 июня по 7 июля в Тюмени и Тобольске. Одним из концертов проекта станет программа "Евгений Онегин. Лирические отступления": на Красной площади кремля в Тобольске выступят и артисты Тюменского филармонического оркестра.

Особенно деятели культуры отметили ту награду, которую вручили сотруднице тюменской филармонии Светлане Чуевой на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Ее наградили премией им. А. Луначарского.

Одним из самых ярких событий сезона Дворца культуры "Нефтяник" стал концерт, посвященный празднованию Дня великой Победы для жителей Тюменской области. "Уникальность его в том, что был задействован большой актерский состав, хореографические, вокальные номера, в том числе хоровые. Самое главное, что мы по-новому показали все технологические инновационные наработки, которые есть в сценическом пространстве Дворца культуры", - рассказала Юлия Шакурская.

Лина Орлова